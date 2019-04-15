"Вырубят все Карпаты": в Украине забили тревогу из-за "черных лесорубов"

В Украине народные депутаты допустили ошибку в законе об усилении ответственности за незаконную вырубку леса и сделали ее безнаказанной – сейчас такие дела закрывают десятками.

По словам активистов, в результате нелегальная вырубка стала настолько наглой, что "черные лесорубы" уже не пытаются скрыть свои следы и за 5-10 лет такой "работы" все Карпаты могут быть вырублены, сообщает ТСН.

"Представим себе, что стоит лесная охрана, человек рубит, а другие злоумышленники держат лесную охрану. Но лесная охрана, представим, это документирует. Даже если таких деревьев будет срублено 300 умышленно. Все равно это не будет уголовная ответственность. Потому что, чтобы она наступила – нужно, чтобы таких деревьев скопилось около 500. И чтобы они в сумме убытков достигли предела 1,9 миллиона гривен", – сообщил координатор проекта "Лесной дозор" при всемирном фонде дикой природы Дмитрий Карабчук.

Он отметил, что это означает примерно 70 лесовозов, или около 12 вагонов с ворованным лесом. При этом зафиксировать и потом довести до суда такое дело – почти нереально.

"Это последствия действия нового закона, который вступил в силу с начала 2019 года. Потому, к примеру, по старому законодательству незаконная рубка на территории природно-заповедного фонда автоматически влекла за собой уголовную ответственность. Даже если это одно дерево. Сумма штрафа шла до 5 тысяч гривен, а также от условного срока до 3 лет лишения свободы", – добавил Карабчук.

В частности, в сентябре 2018 года Верховная Рада приняла закон касательно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. В положении о размере "существенного вреда окружающей среде", за которую предусматривается уже уголовная ответственность, указано, что это вред в размере более 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом депутаты не учли, что в уголовном законодательстве необлагаемый минимум составит не 17 гривен, а 960 гривен. Таким образом, сейчас декриминализированы все незаконные рубки, где ущерб составляет менее 2 миллионов гривен.

"Могу утверждать, что закроется более 90% всех дел, ибо в большинстве случаев сумма ущерба, причиненного незаконными рубками, составляет от 2 тысяч до 100 тысяч гривен. Это то, что ориентировочно злоумышленники воруют в пределах одной машины", – резюмировал главный лесничий Львовского лесхоза Роман Коваль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах набрала угрожающих масштабов незаконная вырубка лесов, что наносит огромный ущерб уникальной природе и экономике региона.

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