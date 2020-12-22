Выплаты ФЛП по 8000 грн могут взвинтить курс доллара, – Нацбанк

В Украине в конце декабря 2020 года из-за рекордных бюджетных расходов (выплат ФЛП) может ослабнуть курс национальной валюты по доллару.

Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, который подготовил Национальный банк Украины. Также, там указано, что коронавирусный кризис стал первым, не существенно повлиявшим на стабильность гривны.

Как указано, в III квартале 2020 года на валютном рынке преобладал незначительный чистый спрос. Поэтому курс гривны к доллару ослаб на 5,7%.

"В IV квартале на рынке наблюдалось сбалансирования спроса и предложения. В результате НБУ больше месяца (с 6 ноября по 9 декабря) не совершал валютных интервенций, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования. В середине декабря, благодаря возвращению нерезидентов, наблюдалась чистое предложение валюты", – сказано в документе.

Отмечается, что в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может привести к краткосрочному обесцениванию гривни.

Стоит добавить, что под рекордными бюджетными расходами подразумевается предложенная президентом Владимиром Зеленским программа денежных выплат.

24 ноября президент анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату 8000 гривен.

OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренного роста цен и удорожанию доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше чем 3060 гривен. Нововведение коснется почти 4 млн украинцев. В то же время этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн. Впоследствии в Офисе президента раскрыли детали получения помощи.

8 декабря президент подписал законы о поддержке бизнеса из-за карантина.

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