Выплаты 8000 грн ФЛП начнутся уже сегодня, – Шмыгаль

Выплаты 8000 гривень предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате карантина, начнутся со среды, 23 декабря.

Об этом заявил во время заседания Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль. Трансляция заседания проводилась на YouTube канале правительства.

"Мы продлили срок подачи заявок до 31 декабря. В общем уже подано более 300 тысяч заявок. Важно, что выплаты должны начаться уже сегодня, что является беспрецедентным уровнем оперативности организации такой помощи. Так, за вчера Пенсионным фондом Украины было осуществлено 2,2 млрд грн для 280 000 человек ", – пояснил глава правительства.

По его словам, Кабмин также расширил социальные гарантии для получателей субсидий, чтобы те, кто получает пособие по частичной безработице могли беспрепятственно получать и эти выплаты, и субсидию.

"Фактически, проект касается почти 400 тыс. человек, которые получают помощь по частичной безработице, среди которых – почти 180 000 физических лиц-предпринимателей", – добавил Шмыгаль.

Напомним, 24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременную выплату 8000 гривен.

OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренного роста цен и удорожание доллара.

Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше чем 3060 гривен. Нововведение коснется почти 4 млн украинцев. В то же время этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн. Впоследствии в Офисе президента раскрыли детали получения помощи.

8 декабря президент подписал законы о поддержке бизнеса из-за карантина.

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