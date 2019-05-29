"Выиграла, не играя": украинцев предупредили о новой афере

В Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный, где говорится о "победе" в фейковых конкурсах.

В качестве призов аферисты предлагают украинцам крупные денежные суммы и автомобили, свидетельствуют публикации на портале kidstaff.

"Какая радость – выиграла, не играя", – пишет пользователь с ником Не будь КакСвета, показывая сообщение о "выигрыше" 259 тысяч гривен.

"Мне такие смс-ки каждый день присылают (четыре сим-карты по работе)", – отметил Майор Медуза.

"Хех, неудачницы... У меня тут авто подвалило", – иронизирует Бритоножка, публикуя СМС о "выигрыше" нового Volkswagen.

Мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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