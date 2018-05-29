Сколько можно отдыхать? Украинцам объяснили вред от выходных

Экономика Украины несет огромные потери из-за большого количества выходных дней в календаре. Поэтому украинцам, чтобы жить лучше, надо сократить число праздников.

Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук в эфире ObozTV.

"Не секрет, что падение доходов бюджета у нас приходится на 2 месяца - январь и май, когда больше всего выходных. Поступления в бюджет наименьшие именно в эти два месяца", - отметил Кушнирук.

"Когда сделали 25 декабря выходным, то от католического Рождества до Старого нового года половина малого бизнеса не работает. То же самое в мае. У нас начиная с 28-29 апреля и по 12 мая в стране никого найти нельзя", - заявил он.

Как подчеркнул эксперт, "для экономически слабых стран вопрос выходных дней является критическим".

"Чтобы достичь уровня достатка развитых стран, нам нужно работать намного больше. Мы любим сравнивать себя с Европой в вопросе зарплаты, но не осознаем, что это достигалось не просто так. Это результат большого и упорного труда не одного поколения европейцев", - добавил Кушнирук.

Как сообщал ObozTV, ранее писательница Лариса Ницой призвала официально перенести празднование Дня победы над нацизмом.

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