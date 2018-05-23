Выгодно лишь друзьям Путина: в России забили тревогу из-за газопроводов в обход Украины

Европейские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые Россия строит для транспортировки газа в обход Украины, выгодны не акционерам "Газпрома", а фирмам-подрядчикам, контролируемым друзьями российского президента Владимира Путина.

Для реализации проектов газопроводов необходимо будет построить дополнительную инфраструктуру в России о чем "Газпром" почти не вспоминает, отмечают аналитики крупнейшего банка России "Сбербанка" в отчете для иностранных инвесторов, передает ZN.ua.

В частности, "Турецкий поток" обойдется российскому энергетическому монополисту в 20 млрд долларов. При этом вице-президент "Газпрома" Андрей Круглов ранее заверял, что проект получится построить за 8 млрд долларов.

"Турецкий поток" не будет прибыльным в течение ближайших 20 лет, даже если инфляция не будет углубляться", – отмечают российские эксперты.

При этом "Северный поток-2" обойдется "Газпрому" в 17 млрд долларов, хотя в российской компании говорят о 11 млрд долларов. В результате при использовании 60% мощности газопровода он станет прибыльным лишь через 20 лет.

Реализацией обходных газопроводов занимаются компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз", которая принадлежит Геннадию Тимченко. Оба российских олигарха с 2014 года находятся под санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.