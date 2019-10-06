"Выглядит как-то не серьезно": террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода

Террористы "ДНР" объявили о приходе крупного инвестора на отжатый завод "Силур". Но спустя 20 дней - ситуация на предприятии никак не изменилась.

Об этом сообщает телеграм-канал "КараулЪ". По его данным, 18 сентября так называемый "министр доходов и зборов" Евгений Лавренов посетил отжатое в результате рейдерского захвата предприятие "Силур".

"Не обошлось без казусов. Так до этого говорилось, что зарплата людям выплачена, а вот Лавренов 18 сентября пообещал выплату с 1-15 октября. Может речь была о задолженности? Но подождите, инвестор то зашел серьезный, неужели денег не нашлось? Или он серьезным станет только запустив "Силур"?" – сказано в сообщении.

По данным телеграм-канала, 18 сентября было объявлено о подписании договоров на поставку катанки для запуска завода.

"Прошло почти 20 дней. Никакого сырья нет. Вы не находите, что серьезный инвестор минимум выглядит как-то не серьезно?" – отмечается в сообщении.

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