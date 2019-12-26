"Выдающееся достижение!" Журналистка обвинила власть в возобновлении "откатов" в возврате НДС

Журналистка Светлана Самборская обвинила действующую власть в возвращении самой масштабной коррупционной системы "откатов" в возврате НДС.

Об этом она написала в своем блоге на сайте tverezo.info. Она напомнила, что эту систему еще в 2017 году преодолело правительство бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Отметим, что вчера появилась информация о том, что предприятиям горно-металлургического комплекса Украины впервые за последние годы задержали возмещение НДС более чем на 2 миллиарда гривень за поставленную на экспорт продукцию.

Журналистка обвинила власть в возобновлении "откатов" в возврате НДС

Журналистка процитировала слова Гройсмана два года назад о прекращении "тотальных взяток".

"Все компании в Украине, которые должны получать из бюджета автоматическую компенсацию налога на добавленную стоимость – это миллиарды гривен – не могли этого сделать, потому что существовала система тотальных взяток. Надо было вернуть от этой суммы 10, 20, 30% средств во власть, и только тогда можно было получить сдачу. Мы сломали эту систему. Сегодня копейка в копейку, минута в минуту средства, которые вы заработали, попадают на ваши счета, и это дает возможность развиваться", – напомнила она.

Журналистка добавила, что тогда НДС стал возмещаться автоматически без участия ценного мнения чиновника.

"Гройсман (к которому я отношусь крайне скептически) два года назад закрыл одну из самых масштабных коррупционных кормушек – систему возмещения НДС по принципу "Сначала тем, кто занес, потом когда-нибудь остальным", – написала журналистка.

Вчера же, по ее словам, действующая власть вернула старую систему, "кормившую ворье от времен Кравчука до времен Януковича".

"Всех поздравляю с этим выдающимся антикоррупционным достижением!", – написала она.

Как писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что приостановка выплаты возмещения НДС крупным промпредприятиям приведет к тому, что в преддверии праздников сотни тысяч людей останутся без средств к существованию.

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