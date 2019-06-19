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"Выдающаяся устойчивость": ЕС указал на бесполезность санкций Путина

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Санкции Европейского Союза против России и ответное эмбарго со стороны Москвы на импорт продовольствия из Брюсселя оказали сдержанное влияние на экономику ЕС.

Производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента, передает РБК.

"Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки", – отметила она.

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Представитель ЕС не смогла предоставить точных данных о потерях европейских производителей от российских контрсанкций. Вместо этого она привела общую цифру агропродовольственного экспорта Евросоюза – 137,4 млрд евро по итогам 2018 года.

По ее словам, с досанкционного 2013 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов из Европы в третьи страны вырос на 14,6%.

"Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым", – резюмировала Могерини.

Решение о санкциях против России должно быть утверждено Советом ЕС

Решение о санкциях против России должно быть утверждено Советом ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Выдающаяся устойчивость": ЕС указал на бесполезность санкций Путина

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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Тема
Санкции против России
Персона
Федерика Могерини
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
но вот! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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ivanov koly
ivanov koly
нефтюшку-матушку без западных технологий тяжело добывать. а о новых разработках вообще стоит забыть. ничего когда денежки начнут кончаться, величие здуется
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Чистый и бездоказательный треп.
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