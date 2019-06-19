"Выдающаяся устойчивость": ЕС указал на бесполезность санкций Путина

Санкции Европейского Союза против России и ответное эмбарго со стороны Москвы на импорт продовольствия из Брюсселя оказали сдержанное влияние на экономику ЕС.

Производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента, передает РБК.

"Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки", – отметила она.

Представитель ЕС не смогла предоставить точных данных о потерях европейских производителей от российских контрсанкций. Вместо этого она привела общую цифру агропродовольственного экспорта Евросоюза – 137,4 млрд евро по итогам 2018 года.

По ее словам, с досанкционного 2013 года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов из Европы в третьи страны вырос на 14,6%.

"Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым", – резюмировала Могерини.

Решение о санкциях против России должно быть утверждено Советом ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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