''Выдавить Россию'': у Путина выдвинули громкие обвинения в адрес Маска

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что совладелец и генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию.

"Если вы посмотрите, по какой цене он продает "Фальконы" Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. Для того, чтобы выдавать Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до 60 миллионов долларов", – заявил Рогозин, передают "РИА Новости".

По его словам, Маск получает от Пентагона в среднем 150 миллионов долларов за каждый пуск.

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"То есть, понимаете, ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом. И конечно, Россия не может конкурировать. Мы же не можем от нашего министерства обороны требовать в три, в четыре, в пять раз дороже цену за пуск в интересах нашей национальной безопасности. Мы понимаем, что эта игра несправедлива", – резюмировал глава "Роскосмоса".

Как сообщал OBOZREVATEL , в феврале 2018 года SpaceX запустила к Марсу ракету Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки ракета использовала капсулу со спортивным электрокаром Маска Tesla Roadster. Машину оснастили камерами видеонаблюдения, с их помощью велась трансляция из открытого космоса, а за руль родстера посадили манекен в скафандре SpaceX.