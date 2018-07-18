Ударили санкции? Россия резко сократила объем инвестиций

В мае Россия сократила инвестиции в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в ТОП-30 стран по объему таких вложений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минфина США, в мае Москва сократила объем инвестиций в ценные бумаги американского правительства до $14,9 млрд.

В то же время, в апреле объем инвестиций РФ сократился до $48,7 млрд, а в марте эта сумма составляла $96,1 млрд.

Сейчас на 30-м месте в списке находится Чили, чей объем вложений в мае составил $30,2 млрд, а данные по инвестициям России уже в него не входят.

Иностранные государства владели в мае 2018 года ценными бумагами США на общую сумму $6,213 трлн, тогда как в апреле 2018 эта цифра составляла $6,169 трлн.

Торговля американскими гособлигациями позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются самыми надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

Как сообщал OBOZREVATEL,16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию.

Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.