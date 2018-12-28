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"Выбрали из двух зол": украинцам пояснили повышение цен на газ

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Премьер-министр Владимир Гройсман назвал вынужденным решение о повышение цен на газ в Украине.

"Я вообще не хотел принимать, и по большому счету переговоры, которые я вел с июля 2017 года, дали возможность еще полтора года не повышать цены. Определенная выгода в этом для людей была, хотя я пытался его вообще снять с повестки дня", – заявил Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительству удалось выбрать из двух зол меньшее.

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"Но когда этот вопрос был руководством государства прописан в меморандуме с МВФ еще в 2008 году, а затем еще много раз переподписывался, то убрать это невозможно. Мы нашли определенный консенсус в этом вопросе – из двух зол выбрали меньшее", – подчеркнул Гройсман.

При этом премьер-министр акцентировал внимание на важности того, сколько газа потребляет город для выработки тепла.

"И в этом есть вопрос, фундаментально ли осуществляют местные власти энергомодернизацию своего города, обновляют инфраструктуру, чтобы уменьшать расходы, обеспечивающие энергосбережение. А если речь идет о том, чтобы просто дотировать неэффективные расходы из бюджета, то это расточительство", – резюмировал Гройсман.​​

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Темы
Цена на газТарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Кабинет министров УкраиныМВФ
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van Dijk Max
van Dijk Max
куда не повернись кругом зло , вот какая она схыдность
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Стальниченко Виктория
Стальниченко Виктория
Врет и не краснеет
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Не рабам главное чтоб все разьяснили. Вот Янукович тот плохо видимо умел разьяснять.
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