"Выбрали из двух зол": украинцам пояснили повышение цен на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал вынужденным решение о повышение цен на газ в Украине.

"Я вообще не хотел принимать, и по большому счету переговоры, которые я вел с июля 2017 года, дали возможность еще полтора года не повышать цены. Определенная выгода в этом для людей была, хотя я пытался его вообще снять с повестки дня", – заявил Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, правительству удалось выбрать из двух зол меньшее.

"Но когда этот вопрос был руководством государства прописан в меморандуме с МВФ еще в 2008 году, а затем еще много раз переподписывался, то убрать это невозможно. Мы нашли определенный консенсус в этом вопросе – из двух зол выбрали меньшее", – подчеркнул Гройсман.

При этом премьер-министр акцентировал внимание на важности того, сколько газа потребляет город для выработки тепла.

"И в этом есть вопрос, фундаментально ли осуществляют местные власти энергомодернизацию своего города, обновляют инфраструктуру, чтобы уменьшать расходы, обеспечивающие энергосбережение. А если речь идет о том, чтобы просто дотировать неэффективные расходы из бюджета, то это расточительство", – резюмировал Гройсман.​​

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.