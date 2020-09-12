Выборы в Украине могут сорваться из-за ошибки нардепов

Депутаты Верховной Рады допустили ошибку в Избирательном кодексе, из-за которой местные выборы 25 октября оказались под угрозой. Кандидаты на агитационные материалы теперь могут тратить не более 1,02 грн.

Об этом сообщил бывший нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook. Он привел слова главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, по словам которого депутаты, утверждая формулу рассчета стоимости агитационных материалов, перепутали необлагаемый налогом минимум (17 грн) и прожиточный минимум (2189 грн).

Согласно нынешней редакции Избирательного кодекса, стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% от необлагаемого налогом минимума.

"Из-за допущенной депутатами ошибки, кандидаты, которые хотят принять участие в местных выборах, оказались в ситуации, когда они не могут тратить на агитационные материалы более чем 1,02 грн. Согласно тексту ст.57 ИКУ, к предвыборной агитации относятся плакаты, листовки, календари, блокноты, ручки, спички, бейджи, футболки, зонтики и шарфы, а также ряд другой продукции с брендом", – объяснил Береза.

Депутаты Рады приняли изменения в Избирательный кодекс с ошибкой. Facebook Борислава Березы

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3485, призванный устранить пробелы и несогласованности, а также изменить сроки и упростить избирательные процедуры в Украине. Согласно нему, в стране усилят наказание за подкуп избирателей.