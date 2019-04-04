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"Помощи может не быть": экономист озвучил угрозу выборов-2019 на сотрудничество с МВФ

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В этом году Украина не сможет получить очередной транш от МВФ. Поступление нового кредита возможно не раньше весны 2020 года.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Борис Кушнирук. Он отметил, что это связано с тем, что миссия МВФ будет ждать формирования правительства в Украине после президентских и парламентских выборов и принятия нового бюджета в стране.

"В конце мая будет инаугурация президента, к тому же миссия МВФ не сможет технологически встретиться с новым лидером страны раньше июля месяца, а уже в октябре предусматриваются парламентские выборы, поэтому надо будет ждать", – сказал он.

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Также в Украине встанет вопрос о других программах сотрудничества с международными структурами, такими как Всемирный банк, ЕС, добавляет Кушнирук. По его словам, это может создать существенное давление на курс национальной валюты.

"Помощи может не быть": экономист озвучил угрозу выборов-2019 на сотрудничество с МВФ

topwar.ru

"Если это не дополнится еще тем, что Украина будет иметь пестрый состав, – а без какого-либо четкого большинства правительство не будет способно проводить реформы, – то будет риск, что государство вообще не сможет получить любую помощь от своих партнеров", – добавил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по экономическим вопросам Игорь Уманский рассказал, что после того, как МВФ перенесли сроки предоставления кредита Украине, ожидать транша в ближайшее время не стоит. Предоставление кредита не будет принято и во время следующей миссии МВФ в мае-июне. Причиной этого является неопределенность относительно того, кто будет следующим президентом Украины.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЭкономика Украины: прогнозы
Персона
Борис Кушнирук
Место
Украина
Теги
экономикаЭкономика УкраиныМВФтранш
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Доллар по 200 так по 200.Зато Зеля презик!!!!
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