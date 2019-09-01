Выбор застройщика: названа минимальная цена квадратного метра в Киеве

Минимальная адекватная цена за квадратный метр в новостройках Киева должна составлять не менее 14 тысяч гривень.

Такую сумму в эфире ObozTV озвучил эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов. По его словам, любые предложения застройщиков ниже этой стоимости вызывают сомнения.

Романов объяснил, что дешевый квадратный метр – один из признаков, по которым можно определить нечестного застройщика.

"Они могут сделать строительную площадку, нагнать техники, открыть будку "Отдел продаж" и продавать квартиры по 10 тысяч за квадратный метр даже без котлована. И потом, насобирав для себя (деньги инвесторов. – Ред.), быстренько вывести все в офшоры", – предупредил эксперт.

"Для Киева ниже 14 тысяч (гривень за квадратный метр. Ред.) – это уже большой вопрос. Даже на стадии котлована. Независимо от района. Ведь только себестоимость постройки квадратного метра примерно 300-400 долларов", – отметил он.

По его словам, вторым признаком недобросовестного застройщика может быть отсутствие "истории", т.е. эти компании еще ничего не построили.

Кроме того, Романов порекомендовал тщательно изучать документы на земельный участок. Земля может быть в собственности у застройщика или находиться в аренде, а ее целевое назначение должно совпадать с фактическим использованием (это может быть строительство многоэтажного здания, строительство бизнес-центра и т.д.).

Как писал OBOZREVATEL, ранее риелторы прогнозировали постепенное падение цен на старые квартиры. В то же время новое, готовое к заселению жилье, к осени может подорожать до 5%.

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