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"Выбило стекла в домах": в Дзержинске мощно рванул завод боеприпасов. Фото и видео ЧП

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В российском городе Дзержинск Нижегородской области прогремели взрывы на территории завода боеприпасов "Кристалл".

По предварительным данным, взрывы произошли в цехе по производству тротила, сообщает источник "Интерфакса" в службах технического надзора Нижегородской области.

"Взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", – сказал источник.

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По словам местных жителей, сначала в Дзержинске отключили электричество в нескольких кварталах, а после произошло два взрыва со стороны завода.

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Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Говорит Москва

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

НТВ

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Говорит Москва

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Говорит Москва

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Telegram-канал "Раньше всех"

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Telegram-канал "Раньше всех"

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске

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