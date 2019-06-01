"Выбило стекла в домах": в Дзержинске мощно рванул завод боеприпасов. Фото и видео ЧП

В российском городе Дзержинск Нижегородской области прогремели взрывы на территории завода боеприпасов "Кристалл".

По предварительным данным, взрывы произошли в цехе по производству тротила, сообщает источник "Интерфакса" в службах технического надзора Нижегородской области.

"Взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ "Кристалл", – сказал источник.

По словам местных жителей, сначала в Дзержинске отключили электричество в нескольких кварталах, а после произошло два взрыва со стороны завода.

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Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске Говорит Москва

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске НТВ

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске Говорит Москва

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске Говорит Москва

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске Telegram-канал "Раньше всех"

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске Telegram-канал "Раньше всех"

Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места ЧП в Дзержинске Telegram-канал "Раньше всех"

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