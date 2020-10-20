Вы выиграли миллион! – НБУ объяснил, как избежать самых популярных афер

Национальный банк сообщил, что за последний год получил около 200 обращений от украинцев относительно мошенничества. Кроме схем, связанных с платежными картами, существует ряд классических способов выманивания денег.

"Из обращений мы видим, что чаще всего мошенники обманывают наименее защищенные слои населения – пожилых людей. Они, как правило, более доверчивы, поэтому становятся легкой добычей преступников. К сожалению, НБУ не может ловить за руку каждого мошенника и возвращать средства обманутым владельцам – это выходит за пределы полномочий института. Но наша обязанность – рассказывать о тех случаях, свидетелями которых мы становимся из писем потребителей, предупреждать о преступных схемах", – пишет руководительница Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в блоге НВ.

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Человек получает письмо со своим именем на конверте от компании, продающей книги. Внутри его ждут поздравления, цветной каталог с продукцией и сообщения о выигрыше в несколько тысяч гривен. Единственным условием их получения является приобретение книги.

Если человек закажет товар, в следующем письме его будет ждать сообщение о еще большем призе и новый каталог с книгами. То есть потребитель попадает в замкнутый круг. Тратит средства на книжную продукцию сомнительного качества и ожидает выигрыш, который никогда не получит.

Выигрыш почти у вас в кармане! Оплатите налог и наслаждайтесь легкими деньгами

Схема, подобная предыдущей. Кроме бумажного письма о "выигрыше" мошенники могут прислать СМС или позвонить. Покупать ничего не нужно – только оплатить налоги, пенсионный сбор, комиссию банка, комиссию посредника и тому подобное. Этот список может продолжаться, ведь, если человек платит первую сумму, то уже легче соглашается оплатить следующие, пока не поймет, что попал в руки мошенников.

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Мошенники взламывают личные страницы в социальных сетях и рассылают соответствующие сообщения френд-листу человека. Как правило, эти просьбы поступают рано утром или поздно вечером. Преступники специально выбирают такие часы, чтобы человек был расфокусированным и без лишних раздумий отправил указанную сумму.

В связи с этим руководительница Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ советует:

Прежде чем отправлять деньги за книги, платить налоги за выигрыш и помогать "друзьям" – тщательно проверяйте информацию.

Информацию о финансовых компаниях или банках, которые фигурируют как "партнеры акции" можно проверить на сайте Национального банка в Реестре финансовых компаний или справочнике банков.

Оплата налогообложения выигрыша осуществляется всегда оператором акции. Победитель самостоятельно ничего не платит.

Просьба о переводе денег (даже от близкого человека) может быть мошеннической схемой. Проверяйте подлинность сообщения – позвоните своему родственнику или другу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.