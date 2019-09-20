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20 сентября • обновлено в 22:56
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"Вы кто такой? Учите матчасть!" Коломойский в прямом эфире поставил на место известного инвестора

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Бизнесмен Игорь Коломойский поспорил с генеральным директором инвестиционной компании Dragon Capital Томашем Фиалой из-за аудита ПриватБанка.

Дискуссия разгорелась в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 20 сентября.

Так, Фиала указал Коломойскому на некоторые нестыковки в данных аудиторов перед национализацией банка.

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Коломойский у Шустера поставил на место Фиалу

Коломойский у Шустера поставил на место Фиалу

Скриншот из видео

"Можете прокомментировать качество кредитов, которые ваш банк выдал? Кому они были выданы? Почему эти компании не обслуживают кредитный портфель?" – спросил инвестор.

"Я могу прокомментировать полную вашу непроинформированность", – ответил Коломойский, озвучивая свои данные и опровергая обвинения.

"Никакие авиалинии и феросплавные заводы кредитов в ПриватБанке не имели. Идите учите матчасть", – добавил он.

Фиала начал разговор об отчетности ПриватБанка за 2014-2915 год, на что Коломойский взорвался новыми возражениями: "Давайте посмотрим еще в 2008, 2009, 1992, может?"

Коломойский у Шустера поставил на место Фиалу

Коломойский у Шустера поставил на место Фиалу

Скриншот из видео

Гендиректор Dragon Capital попытался озвучить аргументы, однако бизнесмен настоял на своем.

"Я не собираюсь тут устраивать... Скажите, вы кто такой? Вы аудитор или кто? Читайте аудит спокойно. Если умеете читать, вы все там прочтете", – сказал Коломойский.

"Вы не прокурор и не следователь, подозрения оставьте для своей супруги! Так будет корректно", – резюмировал бизнесмен.

Коломойский поставил на место Фиалу

Коломойский поставил на место Фиалу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский назвал надуманной историей обвинения о выводе $5 миллиардов из ПриватБанка.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Игорь Коломойский Савик Шустер
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Беня всех имеет в хвост и гриву.
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