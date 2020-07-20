Пендзин сказал, кто больше всех пострадал из-за карантина

В Украине сфера услуг претерпела наибольшее падение за время карантина, но именно она давала занятость наибольшому количеству людей и обеспечивала быструю оборотность капитала.

Об этом сообщил президент Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Сегодня". Эксперт пессимистично оценил ситуацию с ВВП Украины в 2020 году.

"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики. Председатель нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3–2,5% за второе полугодие", – напомнил Пензин.

Он уточнил, что в зоне риска, как и раньше, сфера услуг, которая дает занятость большому количеству людей и обеспечивает быструю оборотность капитала. По его словам, еще один источник доходов будет потерян – это средства от трудовых мигрантов. Если в I квартале они перечислили в Украину около 5 млрд долларов, то во II квартале почти ничего. То же ожидается и во втором полугодии.

"Это ударит по торговле: нет покупателей – пострадают продавцы. Причем это не только рынки, но и большой рынок: строительный, бытовой техники, автомобилей и т.п. Падение ожидает строительство, грузоперевозки, производство мебели, рестораны, туристическую сферу. То есть, по прогнозам экспертов в этом году экономике Украины не только не удастся наверстать потери, но ее может ждать откат к показателям ВВП пятилетней давности", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, по обновленным данным Всемирного банка, по результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы.