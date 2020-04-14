ВВП Украины упадет почти на 8%: МВФ дал свежий прогноз

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Об этом говорится в Обзоре мировой экономики, который МВФ представил 14 апреля.

Уровень инфляции в 2020 году в Украине прогнозируют в размере 4,5% - с последующим ростом до 7,2% в 2021 году. При этом, по прогнозам МВФ, безработица в 2020 году должна вырасти до 10,1%. В 2021 году уровень безработицы прогнозируют несколько ниже - 9,3%.

Сотрудничество с МВФ

Отметим, что Фонд сделал прогноз только на 2 года – это связывают с неопределенностью, царящей в мире из-за распространения коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает секвестр бюджета в размере 50 млрд грн. В первую очередь планируют урезать все премии, высокие зарплаты, неэффективные программы и незащищенные статьи расходов. Так, предлагают урезать все программы развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ГФРР, субвенция на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.