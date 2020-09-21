ВВП Украины упадет на 10%: экономист озвучил прогноз
Падение ВВП Украины по итогам 2020 году может составить около 10%.
Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил экономист, финансист Александр Савченко. "Мой прогноз падения ВВП Украины на 2020 год – на уровне 10%. А в следующем году мы будем расти, скорее всего, маргинально", – сказал он.
По словам экономиста, роста в 2021 году будет достичь легко, поскольку "будет сравниваться статистика 2020 года и статистика 2021 года. Если здесь уже дно, то любое улучшение – это уже рост", – пояснил он.
По оценкам Савченко, рост ВВП в 2021 году будет на уровне 3,5%. Вместе с тем он подчеркнул, что уровня 2019 Украина сможет достичь только в 2022 году.
Как писал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.
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