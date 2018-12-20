МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Блоги - Новости экономики

Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
ЭкономистВсе статьи автора

ВВП України показав один із найбільших приростів серед всіх країн Європи

688Читать материал на украинском

ВВП України в третьому кварталі 2018 року виріс за рік на 13,06%, показав один із найбільших приростів серед всіх країн Європи і склав 36,36 млрд дол.

За три квартали 2018 року ВВП України склав 92,84 млрд дол і це +17,34% за рік. Це також є одним із найвищих приростів в Європі.

Новости
МВФ определился с кредитом для Украины: что будет с долларом и зарплатами

За останні 12 місяців (жовтень 2017-вересень 2018) ВВП України вже складає 126 млрд дол, і це +13,72 млрд дол з початку року.

ВВП України показав один із найбільших приростів серед всіх країн Європи

Найбільший чинник, який забезпечує такий приріст ВВП України, це збільшення фонду оплати праці робітників, який за перші три квартали виріс до 38,92 млрд дол, це + 22,74% порівняно з минулим роком або +7,21 млрд дол.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владимир КомпаниецВладимир Компаниец
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Володимира Компанійця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги