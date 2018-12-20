ВВП України в третьому кварталі 2018 року виріс за рік на 13,06%, показав один із найбільших приростів серед всіх країн Європи і склав 36,36 млрд дол.

За три квартали 2018 року ВВП України склав 92,84 млрд дол і це +17,34% за рік. Це також є одним із найвищих приростів в Європі.

За останні 12 місяців (жовтень 2017-вересень 2018) ВВП України вже складає 126 млрд дол, і це +13,72 млрд дол з початку року.

Найбільший чинник, який забезпечує такий приріст ВВП України, це збільшення фонду оплати праці робітників, який за перші три квартали виріс до 38,92 млрд дол, це + 22,74% порівняно з минулим роком або +7,21 млрд дол.