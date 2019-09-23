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23 сентября • обновлено в 15:27
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"Вводите крепостное право": сеть высмеяла катастрофический кадровый голод в "ДНР"

2.3т Читать материал на украинском

В так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами.

"Сегодня сложно найти хорошего специалиста в любой отрасли – начиная с продавцов и заканчивая руководителями подразделений на предприятиях. Что уж говорить о педагогах и врачах", – цитирует в Twitter блогер Денис Казанский публикации местных СМИ.

В частности, на оккупированной территории Донецкой области есть классы, где по ряду предметов не было ни одного урока.

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Особенно остро ощущается проблема с медперсоналом – больницам не хватает более 5000 работников. Молодые специалисты не хотят идти на зарплату в 1,9 тысячи гривен.

"Гады какие, работать не хотят за 6000 рублей. Наверно, бандеровцы! Надо их побольше на подвалы сажать, чтоб знали!" – иронизирует Казанский.

"Как они живут на такие деньги? Точнее, как выживают?" – задался вопросом Bugnet.

"Самое время вводить крепостное право!" – резюмировал Andrey Kofanov.

В так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами

В так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Стаханов Луганской области, который находится под контролем террористов "ЛНР", местные СМИ сообщают о тяжелой ситуации в энергетическом секторе "республики".

Скрывать бедственную экономическую ситуацию в регионе оккупантам не помогает даже цензура.

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Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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70rus xxx
70rus xxx
Смеются рабы с плантациях Польши.Я б постеснялся.Чет вспомнился пан с зонтиком,который на пинках заробитчан гонял.Лично мне было грустно.
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