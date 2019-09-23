"Вводите крепостное право": сеть высмеяла катастрофический кадровый голод в "ДНР"

В так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами.

"Сегодня сложно найти хорошего специалиста в любой отрасли – начиная с продавцов и заканчивая руководителями подразделений на предприятиях. Что уж говорить о педагогах и врачах", – цитирует в Twitter блогер Денис Казанский публикации местных СМИ.

В частности, на оккупированной территории Донецкой области есть классы, где по ряду предметов не было ни одного урока.

Особенно остро ощущается проблема с медперсоналом – больницам не хватает более 5000 работников. Молодые специалисты не хотят идти на зарплату в 1,9 тысячи гривен.

"Гады какие, работать не хотят за 6000 рублей. Наверно, бандеровцы! Надо их побольше на подвалы сажать, чтоб знали!" – иронизирует Казанский.

"Как они живут на такие деньги? Точнее, как выживают?" – задался вопросом Bugnet.

"Самое время вводить крепостное право!" – резюмировал Andrey Kofanov.

ДНРовский "Вестник Харцызска" сообщает о кадровом голоде в "республике".



Гады какие, работать не хотят за 6000 рублей. Наверно, бандеровцы! Надо их побольше на подвалы сажать, чтоб знали! pic.twitter.com/tP5LRFiebM — Денис Казанський (@den_kazansky) September 21, 2019

Самое время вводить крепостное право!!! — Andrey Kofanov (@CILAVPRAVDE) September 21, 2019

Самое время вводить крепостное право!!! — Andrey Kofanov (@CILAVPRAVDE) September 21, 2019

В так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Стаханов Луганской области, который находится под контролем террористов "ЛНР", местные СМИ сообщают о тяжелой ситуации в энергетическом секторе "республики".

Скрывать бедственную экономическую ситуацию в регионе оккупантам не помогает даже цензура.

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