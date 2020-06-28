Введение "Роттердам+" стабилизировало энергоотрасль Украины, – председатель профсоюза горняков

Введение формульного ценообразования на уголь "Роттердам+" в 2016 году разрешило стабилизировать ситуацию в угольной отрасли. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Депутат напомнил, что до введения в действие формулы "Роттердам+" в 2016 году в энергетике сложилась критическая ситуация из-за оккупации Россией части территории Донбасса, откуда поставлялся основной объем угля антрацитовой группы, необходимого для работы ТЭС. И именно введение формулы позволило стабилизировать ситуацию.

"В то же время прекратили поставки угля с оккупированных территорий. Тепловые электростанции остались без антрацита угля, а это 7 из 14, имеющихся в Украине. И в связи с этим необходимо было срочно принимать соответствующие меры. И благодаря применению такой формулы, еще раз говорю, стабилизировали ситуацию в угольной отрасли. Ибо к тому времени угольные предприятия грабились, уголь из государственных шахт забирался по цене 840 гривен. А при применении такой формулы цену вывели на уровень 1700 гривен. И шахтеры могли рассчитываться за электроэнергию, электроэнергию никто не выключал им. И избежали веерных отключений", - рассказал Волынец.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам+. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.