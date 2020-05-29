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29 мая • обновлено в 13:05
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Введение квот на дизтопливо приведет к росту цен – экономист

1.1т
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Повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на заправках и будет способствовать монополизации рынка. Об этом заявил экономист Александр Охрименко.

"Что касается конкретно топлива, вводимого ограничения. Сейчас сильно цены в Украине не растут, потому что, чем больше конкуренция, чем больше возможность купить, тем ниже цены. Если мы видим, что вводятся ограничения, и в результате уменьшается возможность конкурентной борьбы, при таких условиях мы увидим в ближайшее время рост того же сжиженного газа. Потому что в таком случае, во-первых, уменьшатся поставщики, а те, которые будут, они увидят, что конкуренция меньше, и поднимут (цены, – ред.)", – сказал Охрименко.

Эксперт также отметил, что таким решением правительство фактически поддержит монополистов на рынке топлива. "Правительство наше вместо того, чтобы развивать конкуренцию, создает монополистов. А любой монополист однозначно поднимает цены", – сказал Охрименко.

Напомним, ранее директор центра "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и введения пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам. А политолог Петр Олещук считает, что это решение правительства приведет к росту цен не только на топливо, но и другие продукты.

В то же время председатель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что общественные активисты готовы выйти на акцию протеста под Кабмин, чтобы не допустить повышения акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо.

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