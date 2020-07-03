Пойдут в педагоги или уедут за границу: чем обернется взвинчивание цен на образование в Украине

Высшее образование в Украине вновь подорожает. Цена контракта на популярные специальности выросла на 2-8 тыс. грн. В вузах надеются, что из-за коронавируса у украинских абитуриентов не будет выбора и они все равно заплатят.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость контракта изменилась

Если раньше учебные заведения не могли увеличивать стоимость более, чем на процент инфляции, то теперь правительство придумало новинку.

С нового учебного года цена контракта зависит от того, сколько тратится на подготовку студента-бюджетника. С 2020 года стоимость должна быть не менее 60% цены обучения на бюджете. В следующем году эта цифра составит 70%. И так каждый год, пока не дойдет до 100%.

Поступить в вуз стало дороже. UBR

Нововведения коснулись не всех специальностей, а только 38 популярных: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, информационные технологии и др.

Такое решение объясняется тотальным недофинансированием высшего образования. Подсчитали, что в среднем на каждого студента-бюджетника государством выделяется от 40 до 50 тысяч гривен. А контракт стоит в разных вузах в 2-4 раза меньше.

Ценники на образование повысили

Такую ситуацию посчитали несправедливой. Но украинские вузы пошли дальше и стали повышать стоимость обучения.

Так, например, в Киевском национальном университете в прошлом году цена контракта на экономику составляла 34850 грн, в этом – 42000. Журналистика стоила 46200 грн, теперь 48000. Обучение на психологии было 33900, теперь – 35300-52200 грн. Обучение IT специальностям с 32550 выросло до 36700 грн. Хотя по расчетам Минобразования, минимальная стоимость контракта в этом вузе составляет 31168 грн.

Киевский национальный университет им. Шевченко Наш Киев

Во Львовском национальном университете им. Франко расценки также выросли. Например, обучение на экономике с 11960 грн стало стоить 20995. Цена контракта на журналистику с 14831 грн поднялось до 23748 грн, на юриспруденцию – с 25571 до 34418 грн. При этом минимальная стоимость контракта в этом вузе по расчетам МОН равна 18463 грн.

Львовский университет им. Франко eduget.com

Повысили минимальную стоимость контрактов и в других вузах. Например, во Львовском политехническом университете при минималке в 22700 грн, маркетингу или компьютерным наукам будут обучать за 26000 грн.

В Киево-Могилянской академии минималка на этот год составляет 18799 грн. Контракт для абитуриентов, которые захотят изучать экономику обойдется в 3100 грн, политологию – 33200 грн, психологию или журналистику – 35000 грн, компьютерные науки – 50000 грн, международные отношения – 56000 грн.

Из-за нехватки денег могут пойти в педагоги

Абитуриентов в этом году может быть меньше, чем в прошлом. Несмотря на то, что всего на ВНО зарегистрировано 370 тысяч человек (на 50 тысяч больше, чем год назад), на сдачу главного теста по украинскому языку пришло только 275 тысяч.

Абитуриентов может быть меньше

Самые популярные среди абитуриентов специальности – право, экономика, IT, международные отношения, перевод. Правда, предпочтения абитуриентов могут поменяться.

"Ожидать серьезных изменений не стоит. Но такая ситуация с повышением цены на образование может привести к тому, что сменятся некоторые приоритеты по специальностям. Например, увеличится количество тех, кто захочет поступать на бюджет на не очень популярные специальности – научные, инженерные, педагогические", – считает эксперт по образованию Владимир Бахрушин.

Могут поехать за границу?

Такое подорожание образования может привести к тому, что часть молодых украинцев решит ехать учиться в такие страны как Польша или Чехия.

"Студенты просто продолжат выбирать зарубежные вузы. И желающих будет больше. Границы открыты и каждый выбирает, где ему лучше получать образование. Это рынок. Если у вас есть ресурсы, вы идете и покупаете дорогую вещь. Если нет – покупаете дешевую. Вузам ведь тоже нужны ресурсы", – отмечает эксперт по образованию Андрей Черных.

Абитуриенты могут выбрать учебу в Европе

Владимир Бахрушин говорит, что пока рано делать какие-то выводы насчет отъезда абитуриентов. "Примерно полгода назад проводился опрос на эту тему. И он показал, что стоимость обучения не главный фактор, который стимулирует наших выпускников ехать за границу. Большое значение имеет то, что они просто хотят там остаться, считают, что качество образования в Европе выше, чем у нас", – уточняет он.

В среднем обучение, например в Польше, стоит от 1000 до 4000 евро в год в зависимости от специальности и уровня учебного заведения.