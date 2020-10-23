Витренко рассказал, как "Нафтогаз" привел к многомиллиардным потерям государства
Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что аудиторы нашли в национальной акционерной компании нарушений на сумму более 180 млрд гривен. В качестве примера он отмечает, что НАК продавала газ "Нафтогаз Трейдингу" ниже цен на бирже, ниже таможенной стоимости импортного газа и даже ниже себестоимости.
В связи с этим государственный бюджет недополучил почти 2 млрд гривен. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook, анализируя опубликованные засекреченные результаты проверки "Нафтогаза" Государственной аудиторской службой.
По его словам, "Нафтогаз Трейдинг" этот газ затем перепродал по практически такой же цене частным компаниям.
"Кто покупал по такой низкой цене? Население? Как бы не так. Отдельные частные компании, которые затем перепродавали этот газ. Причем больше всего на такой перепродаже заработала компания "ЭРУ Трейдинг," которая затем перепродавала этот газ по цене выше прейскуранта самого "Нафтогаза", выше цены на бирже, выше таможенной стоимости импортного газа. Кому перепродавала? "Укртрансгазу" – дочерней компании "Нафтогаза", – резюмировал Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.
"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование с окончательными результатами ревизии", – отметили в пресс-службе.
На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".
8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.
Впоследствии председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.