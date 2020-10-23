Витренко рассказал, как "Нафтогаз" привел к многомиллиардным потерям государства

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что аудиторы нашли в национальной акционерной компании нарушений на сумму более 180 млрд гривен. В качестве примера он отмечает, что НАК продавала газ "Нафтогаз Трейдингу" ниже цен на бирже, ниже таможенной стоимости импортного газа и даже ниже себестоимости.

В связи с этим государственный бюджет недополучил почти 2 млрд гривен. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook, анализируя опубликованные засекреченные результаты проверки "Нафтогаза" Государственной аудиторской службой.

По его словам, "Нафтогаз Трейдинг" этот газ затем перепродал по практически такой же цене частным компаниям.

"Кто покупал по такой низкой цене? Население? Как бы не так. Отдельные частные компании, которые затем перепродавали этот газ. Причем больше всего на такой перепродаже заработала компания "ЭРУ Трейдинг," которая затем перепродавала этот газ по цене выше прейскуранта самого "Нафтогаза", выше цены на бирже, выше таможенной стоимости импортного газа. Кому перепродавала? "Укртрансгазу" – дочерней компании "Нафтогаза", – резюмировал Витренко.

Схема внутри "Нафтогаза" Facebook Юрия Витренко

Схема внутри "Нафтогаза" Facebook Юрия Витренко

Схема внутри "Нафтогаза" Facebook Юрия Витренко

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