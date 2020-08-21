Вторая волна COVID-19 в Украине 'ударит' по рынку труда: эксперт предупредила о сокращениях

В случае наступления в Украине второй волны коронавируса и внедрения жестких карантинных ограничений, экономика страны может значительно пострадать. Украину ожидает увеличение уровня безработицы и сокращения рабочих мест.

Как отметила экономист Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина, сейчас ситуация на рынке труда несколько улучшается, однако следующая волна коронавируса может нанести значительный ущерб мировой экономике, передает "24 канал".

Она предупредила: если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй – эта цифра будет значительно выше.

"Если раньше они могли выплачивать зарплаты сотрудникам даже если у них не было запаса прочности, и если будет вторая волна коронавируса, они будут вынуждены уволить этих работников. И если будут введены новые ограничения, то следует ожидать нового роста уровня безработицы", – отмечает Михайлишина.

Эксперт уверена: для того чтобы преодолеть негативные тенденции на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес. То есть уменьшить налоговую нагрузку, количество проверок и сделать кредитные ресурсы более доступными. Главное – поддерживать именно украинского производителя и способствовать расширению рынков сбыта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram