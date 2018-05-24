Вторая пенсия и новый "налог": что подготовили украинцам

В Украине уже в следующем году могут запустить накопительный уровень пенсионной системы. Деньги будут аккумулировать на специальных счетах, а воспользоваться ими можно будет при достижении пенсионного возраста. Решение о том, кому доверят сбережения, еще не приняли. Однако ряд международных партнеров, в том числе и Всемирный банк, считают, что запускать в Украине второй уровень пенсионной системы – рано. А сбережения могут обесцениться из-за роста цен.

OBOZREVATEL опросил экспертов финансового рынка и выяснил, как будут "работать" сбережения украинцев.

О рисках второго уровня пенсионной системы

Пенсионный фонд собирает деньги с работающих, а потом сразу раздает их пенсионерам. Обслуживание самого Фонда обходится в 1% от его бюджета, а рисков потерять деньги фактически нет. В накопительных фондах ситуация иная. Здесь нужно не просто собрать деньги, но и сохранять их на протяжении десятилетий. В идеале заработок должен покрыть инфляцию и принести прибыль.

Как рассчитали Национальная комиссия по ценным бумагам, если каждый месяц откладывать с зарплаты 7%, то на пенсии можно будет получить выплату размером 10,2% от последней зарплаты. Если собирать 10% - выплата достигнет 14,6%. Как уже ранее подробно писал OBOZREVATEL, на накопительные пенсии придется дополнительно платить "налог" с зарплаты. По разным оценкам он может колебаться от 2% до 7%. Кроме того, параллельно будет работать и солидарный уровень. То есть платить придется сразу в два фонда, но и в старости можно будет получать две пенсии.

К идее ввести в Украине накопительный уровень осторожно относятся и в МВФ, и во Всемирном банке. Проблем несколько: фондовый рынок развит слабо, поэтому сохранить деньги будет сложно, в стране высокая инфляция, а если государство возьмет на себя гарантии, то в результате расходы на бюджет могут увеличиться.

"Риски в накопительной системе есть. В Пенсионном фонде, который у нас есть сейчас, деньги пришли, и их сразу выплатили. Меньше возможностей, чтобы они пошли не туда. В накопительной системе все намного сложнее, там намного больше участников, игроков рынка", - рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Куда тратить сбережения

Чтобы пенсионные сбережения не "съела" инфляция, их нужно инвестировать. И сейчас вкладывать деньги в Украине можно только в гособлигации (фактически давать в долг государству), рассказывает руководитель департамента аналитики Сoncorde Capital Александр Паращий. Но если появятся деньги и запрос на акции, то будут и предложения. "Пока условий для накопительной системы нет. Для полноценного функционирования такой системы нужны не только инструменты, более жесткое регулирование рынка и инфраструктура, но и доверие. Доверие вкладчиков к фондам (а них пока и к банкам доверие не особо большое), доверие к правительственным ценным бумагам", - рассказывает Паращий.

"Пока условий для накопительной системы нет. Для полноценного функционирования такой системы нужны не только инструменты, более жесткое регулирование рынка и инфраструктура, но и доверие", - Паращий.

В то же время старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин с таким утверждением не соглашается. Эксперт уверен, что и сейчас на внутреннем рынке достаточно инструментов для работы. "Более того, новые законодательные инициативы могут их расширить, и сделать открытым доступ не только к внутренним инвестициям, но и внешним", - поясняет аналитик.

Главная же проблема - в Украине остается низким уровень финансовой грамотности, в фондовые активы, облигации, драгоценные металлы, корпоративные фонды деньги практически не инвестируют. Хотя украинский фондовый рынок за последнее время вырос почти на 30%.

А вот аналитики "Альпари" пришли к выводу, что для работы пенсионного фонда достаточно инвестировать в украинский госдолг. При этом можно получать до 8% годовых, если инфляция, как планирует правительство, опустится до 5%, то прибыли хватит на компенсацию роста цен и заработок. "Некоторые бумаги из нашего долга привязаны под доллар, в связи с чем можно в большей мере покрыть инфляцию. Таким образом, фонд может позволять формировать +3-5 % сверх инфляции в течении года, что является достаточно хорошим показателем", - уверен аналитик Максим Пархоменко.

"Фонд может позволять формировать +3-5 % сверх инфляции в течении года, что является достаточно хорошим показателем", - Пархоменко.

Кроме того, до запуска накопительного фонда Кабинет министров должен подготовить, презентовать, а парламент – принять окончательную модель накопительного уровня. Это может быть централизованная система, при которой все деньги аккумулируются в одного государственном накопительном фонде, либо украинцы смогут самостоятельно выбрать частный фонд и доверить ему сбережения. Главная идея – взносы будут обязательны для всех работающих (кроме тех, кто вскоре достигнет пенсионного возраста), а вторая пенсия должна будет обеспечить достойную старость украинцев.