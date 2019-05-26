"В*та встречала с цветами": в Крыму заметили очередное последствие "русского мира"

В аннексированном Россией Крыму, а именно в Севастополе, оккупанты еще больше ограничили свободный доступ жителей к морю.

Как сообщают "Примечания", 3 гектара земли у Херсонесского маяка, которые Севастополь отдает Черноморскому флоту, после смены своего назначение станут недоступны для жителей города.

"Военные намерены полностью закрыть для посещения западную оконечность Гераклейского полуострова, начиная от Двойной бухты. Нельзя будет подойти к берегу и с моря. Прибрежные территории, доступные простым смертным в Севастополе, сжимаются как шагреневая кожа. Закрыт берег Сарыча, Ласпи, недавно ограничили доступ в Батилиман. Теперь дело дошло до мыса Херсонес", - сказано в материале.

Мыс Херсонес primechaniya.ru

Отмечается, что как минимум в трех случаях к закрытию обширных участков морского берега имеют отношения силовые структуры.

Мыс Херсонес primechaniya.ru

Информацию также прокомментировал на своей странице в Twitter блогер КРЫмский бандеровец.

"Крым. Ихтамнеты в Севастополе, которых в 2014 году в*та встречала с цветами, продолжают отжимать море, пляжи, земельные участки, дома...", - сказано в сообщении.

Крым. Ихтамнеты в Севастополе, которых в 2014 году вата встречала с цветами, продолжают отжимать море, пляжи, земельные участки, дома... Подробней прочтите по ссылке https://t.co/EFSbeFBRaO pic.twitter.com/LwgSHqpQVH — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию освободить украинских моряков, которых она взяла в плен и удерживает в тюрьмах после вооруженного нападения в Керченском проливе.

В Госдуме РФ назвали требование "беспрецедентной наглостью".

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