"Вся страна ненавидит!" Главу "Укрпочты" Смелянского жестко разнесли из-за зарплаты

Украинцев разгневали планы главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году поднять зарплаты в компании.

В частности, пользователей сети возмутил тот факт, что сам чиновник уже получает 1,4 млн грн ежемесячно, а после повышения его оклад вырастет до 1,8 млн грн.

Гневный пост появился на странице в Facebook экс-советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова. Он также отреагировал на информацию о повышении зарплат и премий в Министерстве культуры Украины.

"Зарплата главы "Укрпочты" в 2.5 раза выше, чем зарплата Дональда Трампа. Министерство культуры, конечно, всего в два раза меньше чем Трамп зарабатывает. А ответственности же. Ну не сопоставимо – у наших больше. Президент сказал не красть. Так они и не крадут. Просто официально съедают. 4 тыс. у библиотекаря и 400 тыс. у чиновника. Ну хорошо живем же", – написал он.

Раимов также отметил, что чиновника сейчас "ненавидит вся страна".

"И хотя сейчас его вся страна ненавидит, его пиарщики ведутся на прикол про 12 февраля, честное большое интервью может прояснить ситуацию. Заслужена ли зарплата – вопрос общества, что хочется получить ответ после интервью. Настоятельно жду цифр и сравнений с тем, как почта наполняла государственную казну ранее и как делает это сейчас. Можно ли ее назвать современной или это советский нарратив переобутый. Вопросы есть", – резюмировал он.

При этом сам Смелянский написал в комментариях, что ждет Раимова 12 февраля на встречу со СМИ. Об этом же он написал пост в Facebook еще 11 января.

"И так – уважаемые и не уважаемые СМИ. 7 февраля будет готов учетный листок по моей зарплате за январь. 12 февраля мы Вас с Julia Vasylenko ждём на Крещатик 22 у меня в кабинете, чтобы Вы пришли и сравнили мою базовую зарплату за декабрь и январь. Всю разницу я умножу на 10000 и перечислю Olya Kudinenko в фонд "Таблеточки". Если же зарплата осталась такой же (и это будет условием прихода) то каждое медиа перечисляет прямо в моем кабинете в фонд "Таблеточки" 30 000 гривен. Извините - не то что я не доверяю СМИ, но деньги наличными проверяем на входе. Я также готов показать свою систему КПЭ – бонусом. Если там что то изменилось с декабря на январь, действуют те же самые условия", – написал он.

После этого в сети появилось много гневных комментариев по этому поводу.

Совладелица ресурса "Буквы" Екатерина Рошук посоветовала Смелянскому не конфликтовать с журналистами, а сначала разобраться внутри компании и уточнить те данные, которые они сами же и опубликовали.

"Теперь про зп главы "Укрпошты". Согласно информации, размещенной в финансовом плане “Укрпочты”, опубликованном на сайте министерства инфраструктуры Украины, она составляет около 2 млн грн в месяц с 2020 года. Журналисты всех СМИ сделали новость об этом. После чего Игорь Смелянский начал писать посты о плохих журналистов и даже оскорблять людей в комментариях. Заявил, что все не так, и пригласил журналистов на встречу. Если все не так, то удалите лживую информацию со своего же сайта! Ну. Дайте пресс-релиз, в котором укажите, какая зарплата на самом деле. И добейтесь публикации опровержений. Всё", – написала она.

Рошук отметила, что на этом фоне встреча с журналистами выглядит как минимум странно.

"Зачем встречи с журналистами? Жаловаться на трудности реформаторской жизни и непонимание со стороны общества? Напоить журналистов кофе и накормить печеньем, подарить фирменные футболки/кепки в попытке подружиться? Вы раздули историю сами и продолжаете это делать, сломя голову бегая по комментариям. Хотя могли закончить опровержением ещё на прошлой неделе, если зарплата не такая", – добавила она.

Украинцы также выразили свое возмущение ситуацией.

"Для меня не понятно одно: если последние годы были очень успешны для компании, то почему эта успешность не отразилась на зп сотрудников? Это ведь общий успех! Почему в те редкие разы, которые я прихожу в свое отделение, там всего два сотрудника на все отделение - людей нет из-за зп. Получается, что работают на успех все, а высокая зп только у руководителя. Жаль, не нахожу данных, как зп сотрудников за это время выросла", – пишет Ирина Винокурова.

Многие высказались более радикально: "Уволить", "Лихо", "Два ляма? Да они там охренели совсем?", "Это председатель той замызганной почты, которая ремонтировалась раз лет 15 назад, а ее отделения закрыты во многих селах и почтальоны работают на четверть ставки, получая 500 грн в месяц?", "На странице Смелянского написано, что он живет в Нью-Йорке. Там дорого...".

Прокомментировал ситуацию и бывший министр социальной политики Андрей Рева: "Это проходимец и жулик. Для того, чтобы выплачивать заоблачные зарплаты себе и своим подхалимам, он с разрешения своего закадычного дружбана-самокатчика Гончарука ограбил Пенсионный фонд Украины на 900 млн грн. И после этого эта мр*зь ещё пытается отбелить свою репутацию! Но зелёного кобеля не отмоешь добела!".

После этого Смелянский и Рева вступили в публичную перебранку.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый секретарь Национального союза журналистов Лина Кущ сообщила, что Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

Отметим, что в 2018 году зарплата Смелянского составляла почти 572 тыс. грн ежемесячно, в 2019-м – около 1,4 млн грн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!