"Работа парализована!" ВСУ отреагировали на скандал с испорченными бронежилетами

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны по факту хищений во время закупки бронежилетов для ВСУ были изъяты оригиналы документов и электронные носители.

Об этом заявил на брифинге начальник ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко. Он отметил, что обыски сделали невозможной работу управления по материальному обеспечению ВСУ, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас были изъяты как оригиналы документов, так и образцы-эталоны и все электронные носители информации. Полностью парализована работа управления. Невозможно получить продукцию. То есть полностью остановлены поставки в армию средств защиты. Сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Но на сегодня, мы ничего делать не можем. Нас не услышали", - сказал он.

Также Марченко призвал ГБР сообщить, где находятся изъятые в ходе следственных действий бронежилеты и провести их экспертизу.

"Я обращаюсь к Госбюро расследований по поводу немедленного созыва комиссии из представителей Бюро, Генпрокуратуры, Нацполиции, наших представителей и СМИ. Разобраться, где они опечатали бронежилеты партии 2019 года, и сделать оттуда официальную выемку и сдачу для проведения лабораторных испытаний на отстрел", - сказал Марченко.

По его словам, Министерству обороны неизвестно, где именно правоохранители изымали бронежилеты. В частности, на складах в Киеве, где проводился обыск, нужной правоохранителям партии бронежилетов 2019 года не было.

"Нам эту информацию не докладывали", - констатировал Марченко.

Среди прочего, адвокат Марченко сообщил, что 1 июля будут поданы в Военную прокуратуры заявления о нарушениях, допущенных правоохранителями во время проведения следственных действий.

Дмитрий Марченко Twitter

В то же время, он отметил, что ведомство готово к сотрудничеству с правоохранительными органами. "Разработанная нами система полностью исключает попадание некачественной продукции на склады", - констатировал он.

Чиновник ВСУ отметил, что такая ситуация в том числе приводит к деморализации личного состава. Также Марченко добавил, что все бронежилеты, которые описаны и изъяты правоохранителями, предназначались для нужд военных в зоне ООС. Кроме того, он заявил, что в управлении не знали о расследовании до недавних следственных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В частности, речь идёт о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. Предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.

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