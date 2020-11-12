Скандал с возвращением старого питания в ВСУ получил продолжение

Министерству обороны отказали в предложении увеличить лимит численности Вооруженных сил Украины из-за проблем с питанием.

Заместитель министра обороны Игорь Халимон заявил, что именно лимит численности не позволяет набрать поваров для 252 военных частей – потребность составляет около 3800 должностей. Об этом сообщает портал Ukrmilitary.

Для решения вопроса ведомство инициировало ряд вариантов решения проблемы. В частности, законодательное увеличение численности состава ВСУ, возможность децентрализованной закупки услуг на местах, чтобы командир воинской части мог обратиться за услугой по приготовлению пищи в компанию, которая находится в одной локации с военной частью.

"Эти инициативы Министерства обороны не были поддержаны. Поэтому действуем по следующему принципу. Те 106 военных частей, которые обеспечены личным составом для приготовления пищи, остаются полноценно на каталоге. А 252 воинские части, которые не имеют возможности самостоятельно приготовить себе еду, дополнительно к поставке продуктов питания по каталогу заказывать услугу по приготовлению, раздачи блюд и уборки", – резюмировал Халимон.

Что предшествовало

Неудовлетворительные условия хранения продуктов, претензии к качеству пищи, запущенность объектов продслужбы военных частей, которые были переданы в аренду коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, и стало причиной инициирования реформы системы питания в 2015 году.

Однако именно последнее и стало проблемой в 2020 году, ведь введение поваров в штат частей мешало планам Генерального штаба по сокращению штатной численности ВСУ до нормы, которая была определена законом 2015 года. Поэтому Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранения продуктов нескольким коммерческим фирмам. В то же время новая система, кроме закупки продуктов по Каталогу, предусматривала ремонт столовых, хранилищ, закупку нового кухонного оборудования и полный контроль со стороны части за хранением и приготовлением пищи поварами, которых нанимала сама часть.

Реформа питания начала буксовать в 2019 году, когда ее через суд пытался затормозить как раз один из бывших аутсорсеров. Так, в начале 2020 года, руководством Министерства обороны и ВСУ было неожиданно принято решение по переводу на питание по Каталогу только определенного количества частей. Другие же должны были и дальше питаться с использованием аутсорсинга, который предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол.

Впоследствии перемены системы трансформировалось в некую "гибридную систему" – в Минобороны пообещали продолжить переводить части на питание по каталогу, но организацию питания все же оставили частным аутсорсерам. 21 октября возврат аутсорсов закрепили вышеупомянутым правительственным постановлением.

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