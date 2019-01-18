ВСУ будут закупать оружие дешевле: что известно

Новый закон о правилах закупки вооружения для ВСУ может снизить цены импортного оружия для армии Украины на 10-20%. Теперь закупки будут происходить без посредников.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, раньше проблема была в том, что в любых экспортно-импортных процессах должен был участвовать "Укрспецэкспорт" или одно из его дочерних предприятий.

"Например, когда мы еще в 2006-2008 годах активно занимались проектом корвета, тогда постоянно возникали проблемы. Потому что этот корабль где-то на 60% был из зарубежных комплектующих. И когда началось формирование пакета оснащения и оружия, получались парадоксальные ситуации. Например, когда Минобороны Украины для своего корвета должно было закупать крылатые ракеты с определенными процентами", – возмутился Самусь.

По его словам, Украине приходилось платить на 10-20% больше. И это только из-за того, что "Укрспецэкспорт" должен был принимать участие в этих сделках.

Теперь же, уверен эксперт, Минобороны получило возможность напрямую контактировать с соответствующими органами в любой стране. Покупка вооружения будет происходить без лишних процентов и других подобных "фильтров".

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