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ВСУ будут закупать оружие дешевле: что известно

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Новый закон о правилах закупки вооружения для ВСУ может снизить цены импортного оружия для армии Украины на 10-20%. Теперь закупки будут происходить без посредников.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, раньше проблема была в том, что в любых экспортно-импортных процессах должен был участвовать "Укрспецэкспорт" или одно из его дочерних предприятий.

"Например, когда мы еще в 2006-2008 годах активно занимались проектом корвета, тогда постоянно возникали проблемы. Потому что этот корабль где-то на 60% был из зарубежных комплектующих. И когда началось формирование пакета оснащения и оружия, получались парадоксальные ситуации. Например, когда Минобороны Украины для своего корвета должно было закупать крылатые ракеты с определенными процентами", – возмутился Самусь.

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По его словам, Украине приходилось платить на 10-20% больше. И это только из-за того, что "Укрспецэкспорт" должен был принимать участие в этих сделках.

ВСУ будут закупать оружие дешевле: что известно

Теперь же, уверен эксперт, Минобороны получило возможность напрямую контактировать с соответствующими органами в любой стране. Покупка вооружения будет происходить без лишних процентов и других подобных "фильтров".

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Темы
вооруженияПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Михаил Самусь
Место
Украина
Теги
УкраинаВооруженные силы УкраиныоружиеЭкспорт
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Что по этому поводу скажет pan Пашинский ?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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