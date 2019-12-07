До союза далеко! Появились горячие подробности закрытой встречи Путина и Лукашенко

Россия и Беларусь достигли прогресса в переговорах по вопросам нефти и газа во время встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 7 декабря.

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, "Интерфакс". По его словам, перед переговорами глав стран и премьер-министров оставалось небольшое количество спорных вопросов.

"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", – сказал он журналистам.

С 9 декабря, как добавил он, на экспертном уровне начнется детальная проработка тех указаний, которые были получены в ходе переговоров, "для того, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты".

"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", – пояснил министр.

Он добавил, что чиновники понимают, как "продвигаться вперед" по большей части из спорных вопросов. "Нам указания даны, сейчас будем прорабатывать", – заявил Орешкин.

Отметим, переговоры по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Беларуси продлились более пяти часов.

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Перед этим президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России. "Запомните, я не пацан!" – сказал он.

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