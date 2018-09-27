''Встанет весь импорт'': в ''Укрпочте'' заявили о возможной остановке международных посылок

В "Укрпочте" ожидают коллапса с импортом товаров в Украину из-за запуска закона об ограничении физлицам на получение из-за границы посылок без уплаты налога. В законе предусматривается получение трех "безналоговых" посылок на одного человека.

Об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Интерфакс-Украина. Он также отметил, что есть другие способы борьбы с нелегальным импортом, в том числе работа с базой IMEI-кодов, изменение схемы налогообложения ФОПов.

"Если ее (норму о трех посылках. - Ред.) не отменят, встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность "Укрпочты". Это будет вина таможенника, который не захочет брать на себя ответственность при подсчете, какая все-таки из пяти посылок четвертая. Я заранее всех предупреждаю: если весь аэропорт Борисполь будет завален международными посылками в несколько слоев - это вопрос не к "Укрпочте", это вопрос к тем, кто принимал этот закон", - отметил он.

По его словам, закон был принят в нарушение всех норм, поскольку не было оценки того, сколько будет стоить государству реализация такой инициативы. "Сколько времени займет эта реализация, тем более с учетом проведения масштабного тендера на систему artificial intelligence и ее разработку", - сказал Смелянский.

Кроме того, он добавил, что несмотря на вступление указанного закона в силу с 1 января 2019 года, расходы таможни в госбюджете на 2019 год с целью реализации этой инициативы не увеличены.

Он также отметил наличие множества вопросов к реализации этого закона: как определять четвертую посылку, как обеспечить законную распаковку, оценку, сколько времени и людей займет реализация проекта в масштабах страны.

"В других странах есть ограничение на стоимость завозимых посылок, на количество – нет. В Евросоюзе действительно установлен лимит в €22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. Как можно пытаться устанавливать одинаковые правила для рынка в 500 млн человек в ЕС и 40 млн - в Украине?", - добавляет он.

В то же время исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов в интервью агентству отметил, что с реализацией проекта по контролю за почтовыми отправлениями действительно есть сложности.

"Мы над системой контроля работаем, но действительно есть сложности. На основании того объема данных, который сегодня предоставляется, в частности, почтовыми операторами, нельзя провести идентификацию физлица-получателя и, соответственно, определить, какую по счету посылку он получает", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" 10 сентября повысила тарифы на доставку писем на 40%. Если раньше за отправку письма весом до 50 г нужно было заплатить 5 грн, сейчас - 7.