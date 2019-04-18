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Вслед за США: в ЕС отреагировали на отмену национализации ПриватБанка

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Европейский Союз официально присоединился к США и Европейскому банку реконструкции и развития в поддержке национализации украинского ПриватБанка, которую 18 апреля признали незаконной.

Соответствующее заявление опубликовало представительство Евросоюза в четверг, 18 апреля, на странице в Facebook. Отметим, ЕС полностью согласился с позицией других международных партнеров Украины.

"Мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию ее бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", – сказано в заявлении.

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Помимо этого, Евросоюз призвал использовать при судебном рассмотрении дела выводы частного агентства Kroll, которое по заказу НБУ провело аудит ПриватБанка за последние 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанкагрозит Украине дефолтом.

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Место
Украина
Теги
Европейский СоюзПриватБанк
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