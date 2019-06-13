Рожковой запретили работать в НБУ: скандальный суд "отличился" новым решением

Национальный банк Украины сообщил о новой попытке запретить первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности Барышевским районным судом.

"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности", – сообщили представители НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

Днем ранее соответствующий суд вынес другое скандальное решение – о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

При этом регулятор отметил, что инициалы этого физлица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, однако в Едином госреестре судебных решений такое определение отсутствует.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после его получения. Однако пока мы и не получали, и не присутствовали при каком-либо определении о запрете членам правления осуществлять свои полномочия", – заявил глава управления претензионно-исковой деятельности юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, в таких условиях Нацбанк не может утверждать, что информация о наличии соответствующего определения соответствует действительности, однако в противном случае оно будет обжаловано в предусмотренном законом порядке.

"Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а, следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы", – резюмировал Григорчук.

НБУ сообщил о новой попытке запретить Рожковой выполнять должностные обязанности

Как сообщал OBOZREVATEL, Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

В ответ представители авиакомпании заявили, что соответствующее решение суда не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией. Он обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить по всем подобным случаям персональное письмо на его имя для всех органов судебной власти, причастных к таким ситуациям, чтобы каждая из них была рассмотрена. Также Гройсман поручил отправить письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского.

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