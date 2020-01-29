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29 января • обновлено в 21:59
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Вслед за ЕС: США "отомстили" России санкциями за Крым

7.6т
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США ввели новые санкции против России из-за незаконной аннексии украинского Крыма, добавив в список восемь фамилий, а также компанию-оператора поездов на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".

Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов Штатов, обнародованном в среду, 29 января.

Отмечается, что такие меры блокируют активы, находящиеся под контролем США, и запрещают частным лицам и предприятиям США проводить какие-либо операции с теми, на кого они направлены.

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США ввели новые санкции против России за Крым

США ввели новые санкции против России за Крым

"Семеро из этого списка были также названы вчера Европейским союзом (ЕС). Помимо Соединенных Штатов, Канада признала незаконными действия этих же лиц, чтобы убедительно продемонстрировать, что международное сообщество продолжает осуждать вмешательство России в крымскую политику", – сказано в заявлении.

"Действия казначейства, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму. Скоординированные санкции США, ЕС и Канады ограничивают способность этих незаконных чиновников вести бизнес на международном уровне и подчеркивают силу трансатлантического альянса в противостоянии продолжающейся агрессии России", – добавили в Минфине.

Кто попал под санкции

  • временно и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев;

  • премьер Крыма Юрий Гоцанюк;

  • председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев;

  • депутат Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева

  • главы трех избирательных комиссий Крыма и Севастополя: Сергей Даниленко, Лидия Басова и Екатерина Пыркова;

  • Grand Service Express – московская частная железнодорожная компания, которая начала предлагать пассажирские железнодорожные перевозки между материковой частью России и Крымским полуостровом через мост через Керченский пролив в конце декабря 2019 года.

Напомним, ранее в Евросоюзе назвали фамилии тех, кто попал под санкции за проведение "выборов" в аннексированном Россией Крыму в сентябре 2019 года.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Санкции против России Аннексия Крыма
Место
США
Теги
Крым санкции Крымский мост
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Я как гражданин России приветствую санкции со стороны США к чиновникам России в отношении счетов за рубежом, ареста активов. и надеюсь что туда будут включены и другие российские "слуги народа". Это будет как нельзя лучше способствовать "национализации элит" и препятствовать вывозу активов за рубеж.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Агония США) Типа "Гранд Сервис Экспресс" ездит по Европе и Омерике!))))) А 8 фамилий видимо проводники "Гранд Сервис Экспресс"))))))))))))
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Пети Moщи
Пети Moщи
Млять писец... скро будет хэштег iamcrimia
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