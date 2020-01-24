Вслед за ЕС: Беларусь запретила ввоз курятины из Украины

Беларусь запретила ввоз в страну курятины из Украины из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Винницкой области зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом", – говорится в указании департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Таким образом, Минск ввел ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения.

В то же время в департаменте отметили, что ограничения не распространяются на прошедшие термическую обработку шроты для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Беларусь запретила ввоз в страну птицы из Украины из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гри

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

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