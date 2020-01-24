Главная Новости
24 января • обновлено в 15:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Вслед за ЕС: Беларусь запретила ввоз курятины из Украины

1.5т
Читать материал на украинском

Беларусь запретила ввоз в страну курятины из Украины из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Винницкой области зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом", – говорится в указании департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Таким образом, Минск ввел ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Новости
Кормят солдат: как в Украине решают проблему просроченных продуктов

Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения.

В то же время в департаменте отметили, что ограничения не распространяются на прошедшие термическую обработку шроты для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Беларусь запретила ввоз в страну птицы из Украины из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гри

Беларусь запретила ввоз в страну птицы из Украины из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гри

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Экспорт и импорт товаров" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Экспорт и импорт товаров
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
4
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Еще бы хoxлятcкyю пuздятинкy запретили бы, вообще хорошо было бы =)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ничего украинского не покупаю из санитарных соображений
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги