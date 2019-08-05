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Вслед за адскими санкциями: США нанесут по России новый удар

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Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о введении дополнительных санкций против Российской Федерации.

Новые меры будут применены в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и уничтожения химического и биологического оружия, сообщает "Голос Америки".

Для введения ограничений в действие, Управление по контролю за иностранными активами американского ведомства издало отдельное распоряжение, касающееся России.

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Соответствующий документ вступит в силу 26 августа 2019 года.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

Несколько мер несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса России: полный запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о введении дополнительных санкций против Российской Федерации

Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о введении дополнительных санкций против Российской Федерации

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

  • США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

  • Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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Тема
Санкции против России
Место
США
Тег
санкции
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Похоже на агонию америки)))))))
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