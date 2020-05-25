Присоединение Украины в энергетическую систему ЕС может сорваться

Маргарита Лукьянец Экономика 13:52, 25.05.2020 Обновлено: 15:34, 26.05.2020

Заключенное в 2017 году между Украиной и ЕС соглашение о присоединении к энергосистеме Запада оказалось под угрозой срыва.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, у плана появилось немало противников.

Согласно одобренному правительствами плану, Украину надо интегрировать в континентальную электроэнергетическую систему Европы. Электричество будет пребывать в свободном движении и будет продаваться от атлантического побережья до Донбасса.

"Но запланированное присоединение к энергосистеме Запада сейчас оказалось под угрозой. У этого плана появилось немало противников. Польша, например, не хочет получить конкурента из соседней страны, предлагающего дешевое электричество", – сказано в материале.

Мы проанализировали официальную переписку между министерствами Польши и Украины и сделали вывод, что процесс возможного срыва начался задолго до назначения министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец.

Предлагаем читателям самим ознакомиться с перепиской.

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Экономика

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