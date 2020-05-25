Главная Новости
26 мая • обновлено в 15:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Присоединение Украины в энергетическую систему ЕС может сорваться

4.7т
Читать материал на украинском

Заключенное в 2017 году между Украиной и ЕС соглашение о присоединении к энергосистеме Запада оказалось под угрозой срыва.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, у плана появилось немало противников.

Согласно одобренному правительствами плану, Украину надо интегрировать в континентальную электроэнергетическую систему Европы. Электричество будет пребывать в свободном движении и будет продаваться от атлантического побережья до Донбасса.

"Но запланированное присоединение к энергосистеме Запада сейчас оказалось под угрозой. У этого плана появилось немало противников. Польша, например, не хочет получить конкурента из соседней страны, предлагающего дешевое электричество", – сказано в материале.

Мы проанализировали официальную переписку между министерствами Польши и Украины и сделали вывод, что процесс возможного срыва начался задолго до назначения министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец.

Предлагаем читателям самим ознакомиться с перепиской.

Присоединение Украины в энергетическую систему ЕС может сорваться
Присоединение Украины в энергетическую систему ЕС может сорваться
Присоединение Украины в энергетическую систему ЕС может сорваться

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Маргарита Лукьянец
Персона
Ольга Буславец
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 584.

    Вылечились: 7575. Умерли: 644.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 347 тысяч.

  • Ляшко назвал два условия, при которых Украина избежит второй волны COVID-19.

  • Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса.

  • Ученые выяснили, насколько опасны мутации коронавируса.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги