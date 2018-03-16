Всемирный банк объяснил, как поднять экономику Украины

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявила, что украинская экономика может вырасти за счет отложенного роста.

"Одна из сфер, которая может серьезно способствовать росту, – сельское хозяйство. Вас называли житницей Европы, но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего из‑за отсутствия рынка земли", – сообщила Кахконен в интервью НВ.

По ее словам, еще нужно сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка.

"Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – добавила Кахконен.

Представитель Всемирного банка отметила, что из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП Украины значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%.

"Это означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень. У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – резюмировала Кахконен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в МВФ рассказали, что ждет экономику Украины.