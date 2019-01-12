Всемирный банк может возглавить дочь Трампа: что об этом известно

В списке кандидатов на пост главы Всемирного банка значится имя дочери президента США Иванки Трамп.

Об этом пишет британская газета Financial Times. Ее конкурентами являются директор Агентства международного развития США Марк Грин, помощник министра финансов США Дэвид Малпасс, а также Никки Хейли, занимавшая до недавнего времени пост постоянного представителя США при ООН.

Согласно традиции, главой Всемирного банка назначается гражданин США, а главой Международного валютного фонда — представитель одной из европейских держав (чаще всего — гражданин Франции).

Иванка Трамп АР

Всемирный банк имеет право финансировать международные проекты развития. Созданный в 1947 году для восстановления европейских стран, пострадавших от Второй мировой войны, он поддерживает инфраструктурные проекты с помощью традиционных займов, беспроцентных кредитов и грантов.

Иванка Трамп – выпускница школы Chapin School и колледжа Choate Rosemary Hall. Также она два года проучилась в Джорджтаунском университете, но в последующие годы была переведена в Пенсильванский университет, который она окончила с отличием и степенью бакалавра в области экономики в 2004 году.

С 29 марта 2017 года она стала ассистентом президента США Дональда Трампа на неоплачиваемой основе.

Иванка Трамп ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний глава организации Джим Йонг Ким уйдет с должности уже 1 февраля 2019 года, хотя его контракт заканчивается в 2022 году. Несколько дней назад он объявил о своей отставке.

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