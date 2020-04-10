Всемирный банк даст Украине $50 млн на пенсии и субсидии

Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 50 млн долларов для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 млн долларов, в частности 50 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом", - рассказали в Кабмине.

Власти уточнили, что 50 млн долларов будут направлены непосредственно на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

При этом предполагается расширение программы помощи малообеспеченным семьям с целью содействия всестороннему и справедливому охвату уязвимых слоев населения, осуществление мер по снижению зависимости получателей от социальных выплат, повышение адресности программы жилищных субсидий путем усиления контроля за правильностью их предоставления и другие меры, призванные обеспечить эффективность социальной поддержки и улучшение качества жизни населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 14 апреля текущего года начнется выплата дополнительной тысячи гривень, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

На период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Пенсионный фонд Украины уже перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 гривень.