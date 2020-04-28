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28 апреля • обновлено в 11:01
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Всемирный банк даст Украине $135 млн на борьбу с COVID: куда пойдут деньги

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Всемирный банк (ВБ) выделит Украине дополнительные $135 млн, которые пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Соответствующее решение было принято советом директоров ВБ в ночь на вторник, 28 апреля, передает "Интерфакс-Украина".

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения", – заявил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

Украина получит средства на борьбу с коронавирусом

Украина получит средства на борьбу с коронавирусом

Страна

По его словам, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

На что пойдут деньги

Часть средств нового кредита в размере $35 млн будет использована на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации и предоставление гражданам важной информации.

Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

Сколько денег уже получили

В рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" Украина получила $215 млн. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения. Он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.

Тем временем, по состоянию на вторник, 28 апреля, в Украине официально подтверждено 9410 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Всемирный банк вирус
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