В Украине подпольно торгуют конфетами из России. Фотофакт

В Украине продавцы подпольно торгуют российскими конфетами. Официально же продукты из РФ находятся под санкциями и в нашей стране запрещены.

Как сказано в материале "Страны", в основном их продают на рынках, в небольших магазинах и переходах метро. В нашу страну их везут контрабандой, потому что есть спрос. При этом цена на российские конфеты просто космическая – от 300 грн за килограм.

Российскими конфетами торгуют небольшие магазины "Страна"

В Украине продают такие российские конфеты:

"Золотое суфле" – 450 гривен за килограмм,

"Мишка косолапый" – 370 гривен за кг,

"Красный мак" – 295 гривен за кг,

"Аленка" – 355 гривен за кг,

"Столичные" – 435 гривен за кг,

"Золотой петушок" – 345 гривен за кг.

Отмечается, что производитель – ПАО "Красный октябрь" Россия, города Москва и Рязань.

Стоят российские конфеты в разы дороже украинских "Страна"

Один из продавцов пояснил, что российские конфеты пользуются популярностью у покупателей, поскольку отличаются по качеству от украинских. По его словам, каждые две недели ему привозят весь ассортимент.

"Клиентам нравится упаковка этих конфет – она дорогая, праздничная. Также чувствуется вкус шоколада. Особой популярностью у нас пользуются конфеты "Аленка" – шоколадная начинка между слоями вафель и "Золотое суфле", – рассказал он.

В то же время, сам продавец не считает, что нарушил закон. Хотя официально российские товары находятся под санкциями Украины.

"Я уже три года продаю российские конфеты в Киеве – всем вкусно. Мы даже по терминалу их пробиваем, так что у меня все честно. Если есть спрос – почему бы и не продавать", – сказал он.

Другой продавец уточнил, что покупатели по названиям понимают, что товар российский, но никто от покупки не отказывался.

Конфета "Золотое суфле" "Страна"

"Люди просто покупают конфеты, по названиям понятно, что они из России, но никто из клиентов, прочитав, откуда они – не отказывается от покупки. Это просто обычные сладости, вот и все, а для меня – это прибыль, так как конфеты пользуются популярностью у украинского покупателя", – резюмировал Азат.

Российские конфеты везут в Украину контрабандой "Страна"

Издание отмечает, что особенно много российских конфет в приграничных с РФ регионах. Например, в Харькове. Впрочем, в крупных сетевых супермаркетах в Украине российские конфеты практически не продаются.

Напомним, еще в 2016 году Украина обнародовала список российских товаров, ввоз которых запрещен в нашу страну. В списке есть конфеты и печенье, а также ряд других продуктов.

Это дополнительно более 70 тарифных линий, среди которых: лук, соусы и кетчупы, рыба, некоторые кондитерские изделия, такие, как печенье, хлебцы и т.д.

21 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин продлил запрет на ввоз продуктов из Украины до 31 декабря 2021 года.

В декабре в Украине разгорелся скандал из-за того, что Клавдиевская фабрика елочных игрушек делала новогодние украшения для армии России. Видео с предприятия опубликовали в сети. На записи показано, как одна из работниц фабрики расписывает елочные шары, где нанесена символика российской армии.

В тот же день на фабрику приехали ветераны АТО. Мужчины требовали у владельца показать игрушки с надписью "Армия России" и контракт с РФ.