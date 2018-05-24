Всех украинцев обязали установить счетчики: когда придется переплачивать

В Украине до конца лета 2018-го должны установить счетчики на тепло во всех домах, а до конца лета следующего года – на горячую и холодную воду. Также несколько лет есть на то, чтобы поставить счетчики на газ. Соответствующие сроки прописаны в уже принятых законах о коммерческом учете коммунальных услуг и рынке газа. В некоторых городах, к примеру, в Киеве, счетчики стоят практически в каждой многоэтажке. А вот в регионах ситуация хуже. Платить за приборы учета должны простые украинцы, а расходы на них закладывают в тарифы.

OBOZREVATELразобрался, почему счетчики должны установить везде, но выгодно это не всем.

Простая арифметика: сколько потратил – столько заплатил

Несколько дней назад Кабинет министров сократил норматив на газ с 5 до 4,5 кубометра на квадратный метр жилья. О том, что нормативы необходимо пересматривать, неоднократно писал и OBOZREVATEL. С таким утверждением соглашаются и участники рынка, и международные партнеры и даже правительство. В среднем украинцы тратят на отопление одного квадратного метра в два раза меньше "нормы". Еще несколько лет назад на один квадратный метр выделяли 11 кубов газа! Реальное потребление было в разы меньше, однако определить это не могли.

Счетчики на тепло и газ активно начали устанавливать только после резкого роста тарифа. До этого украинцы платили за объемы, которые на самом деле не потребляли, но по низким ценам. Уже в 2021 году счетчики на голубое топливо должны стоять в каждой квартире и доме.

Счетчики на тепло должны стоять в каждом доме уже через несколько месяцев. А летом 2019-го истекает время для установки счетчиков на воду.

Важно при этом отметить, что счетчики на воду и тепло должны установить на многоквартирный дом, а газовые счетчики – в каждую квартиру. Все эти расходы уже заложены в тарифах (инвестиционная программа). Такие нововведения позволят не только узнать, сколько на самом деле тратят украинцы, но и экономить. Меньше тратишь – меньше платишь.

Правда, как показала практика установки тепловых счетчиков, бывают ситуации, когда дом тратит даже больше норматива. Тогда с прибором учета придется платить больше.

Как не переплачивать: следить за соседями и не соглашаться на домовые счетчики

Согласно принятому закону о коммерческом учете коммунальных услуг, платежки за тепло и воду должны формировать на основе показателей домовых счетчиков. А вот с газом соглашаться на один прибор учета для всех нельзя. Предположим, что в доме есть 20 квартир. В каждой зарегистрирован один человек. Если домовой счетчик газа покажет, что все квартиры использовали 200 кубов, то каждому придется заплатить за 20 кубометров. Однако в одной из квартир вместо прописанного одного человека могут жить трое, а другая – пустует. Несмотря на это, обе квартиры должны будут платить одинаково.

Таким образом, платить придется за газ, который использовали соседи. В этой ситуации украинцев защищает закон. Соглашаться на установку одного прибора учета на всех не стоит, а компания-поставщик обязана в каждой квартире поставить счетчик.

Подобная ситуация может возникнуть и с домовым счетчиком на воду. Правда, закон окажется на стороне поставщика. Предположим, что в каждой квартире есть счетчик на воду. Точность счетчиков на воду невысокая. Если сосед, например, использует магнит и скрывает реальные показатели, то за украденную им воду заплатит весь дом. Координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко также соглашается, что с внутридомовыми потерями воды могут возникнуть проблемы. Один из вариантов их решения – установка специальных антимагнитных устройств.

Домовой счетчик на тепло чаще всего позволяет сократить суммы в платежках. Согласно статистике, в многоэтажках без счетчиков за отопление платят примерно на 30% больше, чем в домах со счетчиками.

За нарушение новых правил грозят крупные штрафы. Если застройщики сдали дом без приборов учета – штраф в размере 44 прожиточных минимумов (более 44 тыс. грн). Если не впустить проверяющего к домовому счетчику – штраф больше 34 тыс. грн и такой же штраф за пропуск проверки счетчика.