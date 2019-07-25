Российская Федерация опережает всех своих конкурентов в гонке за Арктику – полярную зону, богатую полезными ископаемыми.

При этом Москва делает ставку на силу – на парадах 9 Мая армия показывает зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", способные работать в условиях Крайнего севера, и арктические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ", сообщает RT.

"В завоевании полярных просторов России помогает атомный ледокольный флот, который пока состоит из пяти судов, но скоро пополнится тремя новыми, которые сейчас строятся", – говорится в сообщении.

При этом журналисты отмечают, что члены НАТО, заявляющие свои права на Арктику, не обладают в регионе потенциалом, который мог выступать противовесом РФ.

В частности, военные учения в регионе – "Единый трезубец" – показали, что оснащение и подготовка войск Альянса не позволяют им эффективно действовать в регионе.

"В этой ситуации Путин, понимая, что перевес в холодной войне за арктические пространства на его стороне, чувствует себя их хозяином", – резюмировали авторы публикации.

Российская Федерация опережает всех своих конкурентов в гонке за Арктику

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новый газовый кризис в Европейском Союзе.

"ЕС пытается выступать посредником на переговорах между Россией и Украиной с июля 2018 года, но безуспешно. Таким образом, Европе грозит третий газовый кризис за два десятилетия (предыдущие два приключились в 2006 и 2009 годах)", – сообщил старший научный сотрудник Института государственного управления в Лондоне Алан Райли.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!