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"Всех опережает Россия": Путина уличили в новой холодной войне за богатства

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Российская Федерация опережает всех своих конкурентов в гонке за Арктику – полярную зону, богатую полезными ископаемыми.

При этом Москва делает ставку на силу – на парадах 9 Мая армия показывает зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", способные работать в условиях Крайнего севера, и арктические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ", сообщает RT.

"В завоевании полярных просторов России помогает атомный ледокольный флот, который пока состоит из пяти судов, но скоро пополнится тремя новыми, которые сейчас строятся", – говорится в сообщении.

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При этом журналисты отмечают, что члены НАТО, заявляющие свои права на Арктику, не обладают в регионе потенциалом, который мог выступать противовесом РФ.

В частности, военные учения в регионе – "Единый трезубец" – показали, что оснащение и подготовка войск Альянса не позволяют им эффективно действовать в регионе.

"В этой ситуации Путин, понимая, что перевес в холодной войне за арктические пространства на его стороне, чувствует себя их хозяином", – резюмировали авторы публикации.

Российская Федерация опережает всех своих конкурентов в гонке за Арктику

Российская Федерация опережает всех своих конкурентов в гонке за Арктику

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новый газовый кризис в Европейском Союзе.

"ЕС пытается выступать посредником на переговорах между Россией и Украиной с июля 2018 года, но безуспешно. Таким образом, Европе грозит третий газовый кризис за два десятилетия (предыдущие два приключились в 2006 и 2009 годах)", – сообщил старший научный сотрудник Института государственного управления в Лондоне Алан Райли.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, третий газовый кризис уже точно не грозит, поскольку придурков с Украины уже выкинули с игрового поля. Теперь сидите и обтекайте. А по Арктике ставка не только на силу. Присоединение территорий идет на вполне законных основаниях, подтвержденных документами. Ну а флот, это чтобы остальные варежку не разевали на то, что им не принадлежит.
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